Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam edecek

Spor Toto 1. Lig'de haftanın açılış maçında cuma günü Boluspor ile Gençlerbirliği karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam edecek
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18 Ağustos 2022 12:56
Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Boluspor, Bolu Atatürk Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Müsabakada ilk düdük saat 21.00'de çalacak.

1. Lig'de haftanın müsabaka programı şöyle:

Cuma:

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20 Ağustos Cumartesi

17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.00 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Yeni 19 Mayıs)

21.45 Altınordu-Sakaryaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Ağustos Pazar

16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor (Aktepe)

17.00 Pendikspor-Altay (Pendik)

19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

22 Ağustos Pazartesi

21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

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