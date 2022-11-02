Spor Toto 1. Lig'de hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de haftanın maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de hakemler açıklandı
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02 Kasım 2022 18:10
Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.

Ligde haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Kasım Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Cihan Aydın

5 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor: Turgut Doman

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor: Ramazan Keleş

16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu

16.00 Adanaspor-Pendikspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

6 Kasım Pazar:

13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor: Adem Cinek

16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe: Murat Erdoğan

19.00 Eyüpspor-Altınordu: Burak Pakkan

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