Spor Toto 1. Lig'de haftanın maçları başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta, 18 Mart Cuma günü oynanacak İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı ile başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de haftanın maçları başlıyor
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17 Mart 2022 12:13
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi 18 Mart Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:

18 Mart Cuma:

17.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

20 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Mümin Özkasap)

16.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bitci Timsah Park)

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

21 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

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