Spor Toto 1. Lig'de haftanın maçları başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın açılışı cuma günü oynanacak Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasıyla yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Spor Toto 1. Lig'de haftanın maçları başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2022 11:04
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Kocaelispor, Kocaeli Stadı'nda yarın saat 20.00'de Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Mart Cuma:

20.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Kocaeli)

5 Mart Cumartesi:

13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)

6 Mart Pazar:

13.30 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

13.30 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.