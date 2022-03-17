Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftada oynanacak mücadelelerini yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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17 Mart 2022 15:30
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

18 Mart Cuma:

17.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu: Furkan Aksuoğlu

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor: Mehmet Türkmen

20 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay

13.30 Manisa FK-MKE Ankaragücü: Adem Cinek

16.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe

21 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Eyüpspor: Reşat Onur Coşkunses

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