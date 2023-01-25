Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

TFF, 22. haftası oynanacak olan Spor Toto 1. Lig'de bu hafta görev alacak hakemleri açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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25 Ocak 2023 15:57
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 22. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

27 Ocak Cuma:

20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor: Alper Akarsu

19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği: Emre Kargın

29 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay: Raşit Yorgancılar

13.30 Adanaspor-Bodrumspor: Feridun Daldaş

16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor: Muhamet Ali Metoğlu

19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK: Yunus Dursun

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Çakır

 

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