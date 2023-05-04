Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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04 Mayıs 2023 17:25
Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan

Bodrumspor-Altınordu: Ümit Öztürk

Sakaryaspor-Pendikspor: Turgut Doman

Manisa FK-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

Çaykur Rizespor-Tuzlaspor: Burak Pakkan

Altay-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Aksu

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