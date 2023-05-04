Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan
Bodrumspor-Altınordu: Ümit Öztürk
Sakaryaspor-Pendikspor: Turgut Doman
Manisa FK-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
Çaykur Rizespor-Tuzlaspor: Burak Pakkan
Altay-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Aksu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan
Bodrumspor-Altınordu: Ümit Öztürk
Sakaryaspor-Pendikspor: Turgut Doman
Manisa FK-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
Çaykur Rizespor-Tuzlaspor: Burak Pakkan
Altay-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Aksu
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