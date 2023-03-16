Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri!

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri!
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16 Mart 2023 15:06
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Cuma:

20.00 Altınordu-Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay

18 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Altay: Gürcan Hasova

19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: Mert Güzenge

19 Mart Pazar:

13.30 Manisa FK-Eyüpspor: Burak Şeker

16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor: Yasin Kol

20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor: Turgut Doman

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