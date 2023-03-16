Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri!

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Cuma:
20.00 Altınordu-Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay
18 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Altay: Gürcan Hasova
19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: Mert Güzenge
19 Mart Pazar:
13.30 Manisa FK-Eyüpspor: Burak Şeker
16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor: Yasin Kol
20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor: Turgut Doman
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Cuma:
20.00 Altınordu-Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay
18 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Altay: Gürcan Hasova
19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: Mert Güzenge
19 Mart Pazar:
13.30 Manisa FK-Eyüpspor: Burak Şeker
16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor: Yasin Kol
20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor: Turgut Doman
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ