Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta yapılan 3 maçla tamamlandı.
Haftanın son gününde lider Eyüpspor sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Altaş Denizlispor, Tuzlaspor'u 4-3, Yılport Samsunspor da Göztepe'yi 1-0 yendi.
Ligin 12. haftasında yapılan maçlar ve oluşan skorlar şöyle:
Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 3-1
Bodrumspor-Dyorex Boluspor: 1-0
Manisa FK-Sakaryaspor: 2-1
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-2
Adanaspor-Pendikspor: 3-2
Altay-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1
Altaş Denizlispor-Tuzlaspor: 4-3
Yılport Samsunspor-Göztepe: 1-0
Eyüpspor-Altınordu: 2-1
Puan durumu
Ligde 12. haftanın tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
13. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın müsabaka programı şöyle:
12 Kasım Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Bodrumspor (Pendik)
16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)
13 Kasım Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)
14 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)
20.00 Sakaryaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Sakarya Atatürk)
Haftanın son gününde lider Eyüpspor sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Altaş Denizlispor, Tuzlaspor'u 4-3, Yılport Samsunspor da Göztepe'yi 1-0 yendi.
Ligin 12. haftasında yapılan maçlar ve oluşan skorlar şöyle:
Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 3-1
Bodrumspor-Dyorex Boluspor: 1-0
Manisa FK-Sakaryaspor: 2-1
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-2
Adanaspor-Pendikspor: 3-2
Altay-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1
Altaş Denizlispor-Tuzlaspor: 4-3
Yılport Samsunspor-Göztepe: 1-0
Eyüpspor-Altınordu: 2-1
Puan durumu
Ligde 12. haftanın tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|12
|8
|3
|1
|19
|9
|10
|27
|2.BODRUMSPOR
|11
|6
|3
|2
|22
|12
|10
|21
|3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|11
|6
|3
|2
|22
|16
|6
|21
|4.YILPORT SAMSUNSPOR
|12
|5
|5
|2
|17
|11
|6
|20
|5.DYOREX BOLUSPOR
|11
|5
|4
|2
|12
|7
|5
|19
|6.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|11
|5
|4
|2
|18
|17
|1
|19
|7.ÇAYKUR RİZESPOR
|11
|4
|6
|1
|16
|8
|8
|18
|8.PENDİKSPOR FUTBOL
|11
|5
|3
|3
|14
|9
|5
|18
|9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|11
|3
|6
|2
|12
|13
|-1
|15
|10.SAKARYASPOR
|12
|5
|0
|7
|18
|21
|-3
|15
|11.ADANASPOR
|12
|3
|5
|4
|18
|18
|0
|14
|12.GÖZTEPE
|11
|4
|2
|5
|10
|10
|0
|14
|13.TUZLASPOR
|11
|3
|3
|5
|14
|16
|-2
|12
|14.ALTAY
|12
|2
|6
|4
|9
|13
|-4
|12
|15.ALTINORDU
|11
|3
|3
|5
|12
|19
|-7
|12
|16.YENİ MALATYASPOR
|12
|2
|4
|6
|14
|20
|-6
|10
|17.ERZURUMSPOR FK
|11
|2
|4
|5
|11
|17
|-6
|10
|18.GENÇLERBİRLİĞİ
|11
|1
|4
|6
|13
|21
|-8
|7
|19.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|12
|1
|2
|9
|10
|24
|-14
|5
Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın müsabaka programı şöyle:
12 Kasım Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Bodrumspor (Pendik)
16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)
13 Kasım Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)
14 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)
20.00 Sakaryaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Sakarya Atatürk)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ