Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Ligde 9. hafta tamamlanırken, Ankara Keçiörengücü liderliğe yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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17 Ekim 2022 00:37
Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.

Haftaya lider giren Eyüpspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

Deplasmanda Gençlerbirliği'nin 2-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü, haftayı averajla lider kapattı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Boluspor-Altaş Denizlispor: 3-0

Manisa FK-Altay: 1-1

Çaykur Rizespor-Eyüpspor: 0-0

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 0-2

Altınordu-Yılport Samsunspor: 2-1

Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: 0-2

Erzurumspor FK-Bodrumspor: 1-2

Göztepe-Tuzlaspor: 0-2

Sakaryaspor-Adanaspor: 3-2

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 9 5 3 1 19 12 7 18
2.EYÜPSPOR 9 5 3 1 14 7 7 18
3.BODRUMSPOR 9 5 2 2 20 11 9 17
4.BOLUSPOR 8 4 3 1 9 4 5 15
5.PENDİKSPOR FUTBOL 8 4 3 1 9 4 5 15
6.SAKARYASPOR 9 5 0 4 15 15 0 15
7.ÇAYKUR RİZESPOR 8 3 4 1 10 4 6 13
8.YILPORT SAMSUNSPOR 9 3 4 2 12 9 3 13
9.TUZLASPOR 9 3 3 3 10 9 1 12
10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 8 3 3 2 9 10 -1 12
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 8 3 3 2 11 13 -2 12
12.ERZURUMSPOR FK 8 2 3 3 9 12 -3 9
13.ALTINORDU 8 2 3 3 9 13 -4 9
14.ADANASPOR 9 1 5 3 13 14 -1 8
15.GÖZTEPE 8 2 2 4 4 9 -5 8
16.ALTAY 9 1 4 4 5 10 -5 7
17.GENÇLERBİRLİĞİ 8 1 3 4 9 14 -5 6
18.YENİ MALATYASPOR 9 1 3 5 9 17 -8 6
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR 9 0 2 7 5 14 -9 2
10. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

21 Ekim Cuma:

20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

22 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)

13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)

16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

23 Ekim Pazar:

13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

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