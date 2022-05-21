Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon, 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü, ligi de 70 puanla lider bitirdi.
Bereket Sigorta Ümraniyespor'da 70 puanla MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.
Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor, Süper Lig'e çıkan son takım olabilmek için play-off oynayacak.
Balıkesirspor, NasaDoge Menemenspor, Bursaspor ve Kocaelispor da küme düştü.
Ligin 38. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beypiliç Boluspor-Altınordu: 2-1
Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 2-4
Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0
İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-0
Balıkesirspor-Eyüpspor: 0-3
Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: 1-2
Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-4
Kocaelispor-Adanaspor: 4-1
Bursaspor-NasaDoge Menemenspor: 1-0
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de puan durumu şöyle:
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü, ligi de 70 puanla lider bitirdi.
Bereket Sigorta Ümraniyespor'da 70 puanla MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.
Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor, Süper Lig'e çıkan son takım olabilmek için play-off oynayacak.
Balıkesirspor, NasaDoge Menemenspor, Bursaspor ve Kocaelispor da küme düştü.
Ligin 38. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beypiliç Boluspor-Altınordu: 2-1
Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 2-4
Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0
İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-0
Balıkesirspor-Eyüpspor: 0-3
Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: 1-2
Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-4
Kocaelispor-Adanaspor: 4-1
Bursaspor-NasaDoge Menemenspor: 1-0
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de puan durumu şöyle:
|
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ