Spor Toto 1. Lig'de görünüm

O G B M A Y AV P 1.MKE ANKARAGÜCÜ 36 21 7 8 56 31 25 70 2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 36 21 7 8 64 37 27 70 3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 36 19 5 12 56 34 22 62 4.İSTANBULSPOR A.Ş. 36 17 9 10 57 40 17 60 5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 36 16 10 10 55 44 11 58 6.EYÜPSPOR 36 15 12 9 56 44 12 57 7.YILPORT SAMSUNSPOR 36 13 12 11 54 46 8 51 8.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 36 14 8 14 42 44 -2 50 9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 36 14 7 15 45 44 1 49 10.TUZLASPOR A.Ş. 36 13 10 13 45 44 1 49 11.ALTAŞ DENİZLİSPOR 36 14 7 15 46 50 -4 49 12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 36 13 9 14 45 47 -2 48 13.GENÇLERBİRLİĞİ 36 14 6 16 44 54 -10 48 14.ALTINORDU 36 14 3 19 45 62 -17 45 15.ADANASPOR A.Ş. 36 12 9 15 40 44 -4 45 16.KOCAELİSPOR 36 12 8 16 40 49 -9 44 17.BURSASPOR 36 12 8 16 43 53 -10 44 18.NASADOGE MENEMENSPOR 36 8 14 14 42 57 -15 38 19.BALIKESİRSPOR 36 3 3 30 26 77 -51 12





Spor Toto 1. Lig'de normal sezon, 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü, ligi de 70 puanla lider bitirdi.Bereket Sigorta Ümraniyespor'da 70 puanla MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor, Süper Lig'e çıkan son takım olabilmek için play-off oynayacak.Balıkesirspor, NasaDoge Menemenspor, Bursaspor ve Kocaelispor da küme düştü.Beypiliç Boluspor-Altınordu: 2-1Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 2-4Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-0Balıkesirspor-Eyüpspor: 0-3Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: 1-2Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-4Kocaelispor-Adanaspor: 4-1Bursaspor-NasaDoge Menemenspor: 1-0Puan durumu