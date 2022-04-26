Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Sonuçlar

Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. MKE ANKARAGÜCÜ 33 20 6 7 53 28 25 66 2. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 32 19 6 7 54 31 23 63 3. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 32 17 4 11 47 29 18 55 4. İSTANBULSPOR 32 16 6 10 54 38 16 54 5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 32 15 9 8 51 36 15 54 6. EYÜPSPOR 32 13 12 7 48 38 10 51 7. MANİSA FK 33 13 7 13 39 38 1 46 8. TUZLASPOR 32 12 9 11 38 33 5 45 9. ADANASPOR 33 12 8 13 37 37 0 44 10. YILPORT SAMSUNSPOR 31 11 10 10 47 41 6 43 11. GENÇLERBİRLİĞİ 32 12 6 14 36 46 -10 42 12. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 32 11 8 13 38 42 -4 41 13. ALTINORDU 32 13 2 17 39 55 -16 41 14. KOCAELİSPOR 32 11 7 14 33 43 -10 40 15. ALTAŞ DENİZLİSPOR 32 11 6 15 38 48 -10 39 16. BEYPİLİÇ BOLUSPOR 32 10 8 14 34 40 -6 38 17. NASADOGE MENEMENSPOR 32 8 13 11 39 50 -11 37 18. BURSASPOR 32 9 8 15 34 46 -12 35 19. BALIKESİRSPOR 32 3 3 26 23 63 -40 12

Gelecek haftanın programı

Karşılaşmalar şöyle:

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta yapılan 2 karşılaşmayla sona erdi.Ligde 34. haftanın kapanış gününde Tuzlaspor, Adanaspor'u, Yılport Samsunspor da Altınordu'yu konuk etti.Günün ilk maçında Tuzlaspor, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Haftanın kapanış müsabakasında ise 2-1'lik skorla gülen taraf Samsun temsilcisi oldu.Şampiyonluk mücadelesi veren lider MKE Ankaragücü ile ikinci Bereket Sigorta Ümraniyespor, haftayı galibiyetle kapatarak son 4 haftaya girilirken önemli bir avantaj yakaladı.Başkent temsilcisi 3. sıradaki Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 11 puanlık fark yakaladı. Ümraniyespor ise Bandırmaspor ile farkı 8 puana çıkardı.Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0Bursaspor-Altaş Denizlispor: 1-0Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor: 1-0Kocaelispor-Manisa FK: 2-1İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2Balıkesirspor-MKE Ankaragücü: 0-2Tuzlaspor-Adanaspor: 4-1Yılport Samsunspor-Altınordu: 2-11. Lig'de tamamlanan 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçlarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.Adanaspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)Nasadoge Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)Eyüpspor-İstanbulspor (Eyüp)Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)Manisa FK-Bursaspor (Mümin Özkasap)MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)