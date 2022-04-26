Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta yapılan 2 karşılaşmayla sona erdi.
Ligde 34. haftanın kapanış gününde Tuzlaspor, Adanaspor'u, Yılport Samsunspor da Altınordu'yu konuk etti.
Günün ilk maçında Tuzlaspor, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Haftanın kapanış müsabakasında ise 2-1'lik skorla gülen taraf Samsun temsilcisi oldu.
Şampiyonluk mücadelesi veren lider MKE Ankaragücü ile ikinci Bereket Sigorta Ümraniyespor, haftayı galibiyetle kapatarak son 4 haftaya girilirken önemli bir avantaj yakaladı.
Başkent temsilcisi 3. sıradaki Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 11 puanlık fark yakaladı. Ümraniyespor ise Bandırmaspor ile farkı 8 puana çıkardı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0
Bursaspor-Altaş Denizlispor: 1-0
Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor: 1-0
Kocaelispor-Manisa FK: 2-1
İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2
Balıkesirspor-MKE Ankaragücü: 0-2
Tuzlaspor-Adanaspor: 4-1
Yılport Samsunspor-Altınordu: 2-1
Puan durumu
1. Lig'de tamamlanan 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Gelecek haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçlarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
Karşılaşmalar şöyle:
Adanaspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Nasadoge Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
Eyüpspor-İstanbulspor (Eyüp)
Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
Manisa FK-Bursaspor (Mümin Özkasap)
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)
Ligde 34. haftanın kapanış gününde Tuzlaspor, Adanaspor'u, Yılport Samsunspor da Altınordu'yu konuk etti.
Günün ilk maçında Tuzlaspor, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Haftanın kapanış müsabakasında ise 2-1'lik skorla gülen taraf Samsun temsilcisi oldu.
Şampiyonluk mücadelesi veren lider MKE Ankaragücü ile ikinci Bereket Sigorta Ümraniyespor, haftayı galibiyetle kapatarak son 4 haftaya girilirken önemli bir avantaj yakaladı.
Başkent temsilcisi 3. sıradaki Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 11 puanlık fark yakaladı. Ümraniyespor ise Bandırmaspor ile farkı 8 puana çıkardı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0
Bursaspor-Altaş Denizlispor: 1-0
Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor: 1-0
Kocaelispor-Manisa FK: 2-1
İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2
Balıkesirspor-MKE Ankaragücü: 0-2
Tuzlaspor-Adanaspor: 4-1
Yılport Samsunspor-Altınordu: 2-1
Puan durumu
1. Lig'de tamamlanan 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|20
|6
|7
|53
|28
|25
|66
|2. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|32
|19
|6
|7
|54
|31
|23
|63
|3. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|32
|17
|4
|11
|47
|29
|18
|55
|4. İSTANBULSPOR
|32
|16
|6
|10
|54
|38
|16
|54
|5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|32
|15
|9
|8
|51
|36
|15
|54
|6. EYÜPSPOR
|32
|13
|12
|7
|48
|38
|10
|51
|7. MANİSA FK
|33
|13
|7
|13
|39
|38
|1
|46
|8. TUZLASPOR
|32
|12
|9
|11
|38
|33
|5
|45
|9. ADANASPOR
|33
|12
|8
|13
|37
|37
|0
|44
|10. YILPORT SAMSUNSPOR
|31
|11
|10
|10
|47
|41
|6
|43
|11. GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|12
|6
|14
|36
|46
|-10
|42
|12. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|32
|11
|8
|13
|38
|42
|-4
|41
|13. ALTINORDU
|32
|13
|2
|17
|39
|55
|-16
|41
|14. KOCAELİSPOR
|32
|11
|7
|14
|33
|43
|-10
|40
|15. ALTAŞ DENİZLİSPOR
|32
|11
|6
|15
|38
|48
|-10
|39
|16. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|32
|10
|8
|14
|34
|40
|-6
|38
|17. NASADOGE MENEMENSPOR
|32
|8
|13
|11
|39
|50
|-11
|37
|18. BURSASPOR
|32
|9
|8
|15
|34
|46
|-12
|35
|19. BALIKESİRSPOR
|32
|3
|3
|26
|23
|63
|-40
|12
Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçlarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
Karşılaşmalar şöyle:
Adanaspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Nasadoge Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
Eyüpspor-İstanbulspor (Eyüp)
Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
Manisa FK-Bursaspor (Mümin Özkasap)
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)