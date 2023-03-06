Spor Toto 1. Lig'de görünüm!

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Bodrumspor, evinde Altay'ı 2-0, Sakaryaspor ise deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.
Lider Eyüpspor, ligden çekilen Adanaspor'la karşılaşacağı haftayı hükmen galip geçip, zirvedeki yerini korudu.
Sonuçlar
Ligin 24. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Göztepe-Dyorex Boluspor: 1-1
Pendikspor-Altınordu: 2-1
Tuzlaspor-Gençlerbirliği: 1-0
Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor: 3-1
Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: 2-0
Bodrumspor-Altay: 2-0
Altaş Denizlispor-Sakaryaspor: 0-1
Puan durumu
Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:
Not: Altay, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor'un üçer puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de hafta içi oynanacak 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:
7 Mart Salı:
17.00 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)
20.00 Altınordu-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
8 Mart Çarşamba:
14.30 Manisa FK-Bodrumspor (Mümin Özkasap)
14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)
9 Mart Perşembe:
14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Haftanın kapanış maçlarında Bodrumspor, evinde Altay'ı 2-0, Sakaryaspor ise deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.
Lider Eyüpspor, ligden çekilen Adanaspor'la karşılaşacağı haftayı hükmen galip geçip, zirvedeki yerini korudu.
Sonuçlar
Ligin 24. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Göztepe-Dyorex Boluspor: 1-1
Pendikspor-Altınordu: 2-1
Tuzlaspor-Gençlerbirliği: 1-0
Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor: 3-1
Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: 2-0
Bodrumspor-Altay: 2-0
Altaş Denizlispor-Sakaryaspor: 0-1
Puan durumu
Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.EYÜPSPOR
|23
|14
|5
|4
|32
|17
|15
|47
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|23
|12
|9
|2
|39
|19
|20
|45
|3.BODRUMSPOR
|23
|12
|5
|6
|36
|22
|14
|41
|4.PENDİKSPOR
|23
|11
|7
|5
|34
|17
|17
|40
|5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|23
|11
|7
|5
|36
|27
|9
|40
|6.SAKARYASPOR
|23
|13
|1
|9
|37
|32
|5
|40
|7.ÇAYKUR RİZESPOR
|22
|9
|10
|3
|32
|18
|14
|37
|8.DYOREX BOLUSPOR
|23
|9
|8
|6
|27
|27
|0
|35
|9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|22
|9
|7
|6
|34
|34
|0
|34
|10.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|22
|8
|9
|5
|29
|26
|3
|33
|11.GÖZTEPE
|23
|9
|4
|10
|22
|22
|0
|31
|12.ADANASPOR
|23
|6
|7
|10
|32
|37
|-5
|25
|13.TUZLASPOR
|23
|7
|4
|12
|27
|34
|-7
|25
|14.ALTAY
|23
|5
|7
|11
|23
|33
|-10
|19
|15.ERZURUMSPOR FK
|22
|5
|6
|11
|23
|34
|-11
|18
|16.ALTINORDU
|22
|4
|5
|13
|20
|37
|-17
|17
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|4
|4
|15
|26
|42
|-16
|16
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|23
|5
|4
|14
|24
|41
|-17
|16
|19.YENİ MALATYASPOR
|23
|4
|7
|12
|22
|42
|-20
|16
Gelecek haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de hafta içi oynanacak 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:
7 Mart Salı:
17.00 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)
20.00 Altınordu-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
8 Mart Çarşamba:
14.30 Manisa FK-Bodrumspor (Mümin Özkasap)
14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)
9 Mart Perşembe:
14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)
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