Spor Toto 1. Lig'de görünüm!

Ligde 24. hafta oynanan 2 maçla sona ererken, Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de görünüm!
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06 Mart 2023 00:21
Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Bodrumspor, evinde Altay'ı 2-0, Sakaryaspor ise deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Lider Eyüpspor, ligden çekilen Adanaspor'la karşılaşacağı haftayı hükmen galip geçip, zirvedeki yerini korudu.

Sonuçlar

Ligin 24. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Göztepe-Dyorex Boluspor: 1-1

Pendikspor-Altınordu: 2-1

Tuzlaspor-Gençlerbirliği: 1-0

Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor: 3-1

Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: 2-0

Bodrumspor-Altay: 2-0

Altaş Denizlispor-Sakaryaspor: 0-1

Puan durumu

Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:
  O G B M A Y Av. Puan
1.EYÜPSPOR 23 14 5 4 32 17 15 47
2.YILPORT SAMSUNSPOR 23 12 9 2 39 19 20 45
3.BODRUMSPOR 23 12 5 6 36 22 14 41
4.PENDİKSPOR 23 11 7 5 34 17 17 40
5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 23 11 7 5 36 27 9 40
6.SAKARYASPOR 23 13 1 9 37 32 5 40
7.ÇAYKUR RİZESPOR 22 9 10 3 32 18 14 37
8.DYOREX BOLUSPOR 23 9 8 6 27 27 0 35
9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 22 9 7 6 34 34 0 34
10.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 22 8 9 5 29 26 3 33
11.GÖZTEPE 23 9 4 10 22 22 0 31
12.ADANASPOR 23 6 7 10 32 37 -5 25
13.TUZLASPOR 23 7 4 12 27 34 -7 25
14.ALTAY 23 5 7 11 23 33 -10 19
15.ERZURUMSPOR FK 22 5 6 11 23 34 -11 18
16.ALTINORDU 22 4 5 13 20 37 -17 17
17.GENÇLERBİRLİĞİ 23 4 4 15 26 42 -16 16
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR 23 5 4 14 24 41 -17 16
19.YENİ MALATYASPOR 23 4 7 12 22 42 -20 16
Not: Altay, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor'un üçer puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de hafta içi oynanacak 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:

7 Mart Salı:

17.00 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)

20.00 Altınordu-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

8 Mart Çarşamba:

14.30 Manisa FK-Bodrumspor (Mümin Özkasap)

14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)

9 Mart Perşembe:

14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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