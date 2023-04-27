Spor Toto 1. Lig'de geri sayım

Takımlar O G B M A Y Av. P 1. Yılport Samsunspor 32 20 9 3 62 24 38 69 2. Çaykur Rizespor 32 17 12 3 55 27 28 63 3. Pendikspor 32 16 10 6 53 29 24 58 4. Eyüpspor 33 17 7 9 38 27 11 58 5. Sakaryaspor 33 18 2 13 54 43 11 56 6. Bodrumspor 32 16 7 9 51 31 20 55 7. Göztepe 32 16 6 10 37 26 11 54 8. Ankara Keçiörengücü 32 14 8 10 52 42 10 50 9. Beyçimento Bandırmaspor 32 14 8 10 48 51 -3 50 10. Manisa FK 32 13 10 9 46 40 6 49 11. Dyorex Boluspor 32 13 9 10 41 42 -1 48 12. Tuzlaspor 32 11 4 17 38 43 -5 37 13. Erzurumspor FK 32 9 9 14 40 46 -6 33 14. Altay 33 9 9 15 39 47 -8 33 15. Altınordu 32 9 6 17 38 52 -14 33 16. Gençlerbirliği 32 7 7 18 40 52 -12 28 17. Adanaspor 32 6 7 19 32 64 -32 25 18. Altaş Denizlispor 32 5 5 22 28 62 -34 17 19. Yeni Malatyaspor 33 4 7 22 22 72 -50 16

Yılport Samsunspor'un şampiyonluğu garantilediği, Altaş Denizlispor'un ise veda etmesinin kesinleştiği Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftada doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takımla play-off ve düşme hattı ortaya çıkacak.Ligi ilk sırada bitirmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'un ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım için Çaykur Rizespor, son 4 haftaya 5 puanlık avantajla giriyor.Ligde 63 puana sahip 2. sıradaki Çaykur Rizespor, 58'er puanı bulunan Pendikspor ve bir maçı fazla Eyüpspor'un önünde yer alıyor. Bu ekiplerin kalan müsabakaları şöyle:Çaykur Rizespor: Pendikspor (D), Tuzlaspor, Göztepe (D), AltınorduPendikspor: Çaykur Rizespor, Sakaryaspor (D), Beyçimento Bandırmaspor, Manisa FK (D)Eyüpspor: Tuzlaspor (D), Bay, Dyorex Boluspor (D), Ankara KeçiörengücüBu sezon değişen statüyle 3. sıradaki ekibin doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde, dördüncülükten yedinciliğe sıralanan takımlar, öncelikle final vizesi almaya çalışacak.İkinci sıra için iddiasını sürdüren 3 takımın yanı sıra 56 puanlı Sakaryaspor, 55 puana sahip Bodrumspor ve 54 puanı bulunan Göztepe, son 4 haftaya play-off barajında girdi. Bu ekiplerden Göztepe, bu hafta ligden çekilen Adanaspor'la karşılaşacağı için haftayı 3 puanla kapatacak.Göztepe'yi 4 puan geriden takip eden Ankara Keçiörengücü, kalan 4 haftanın 2'sinde Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşacağı için bu müsabakalarda üçer puan alacak.Altaş Denizlispor'un veda ettiği Spor Toto 1. Lig'den bir takım daha düşecek.28 puanla düşme hattında bulunan Gençlerbirliği, son 4 haftaya 33'er puana sahip Erzurumspor FK, Altay ve Altınordu'nun beşer puan gerisinde giriyor.Bu takımların kalan müsabakaları şöyle:Erzurumspor FK: Sakaryaspor, Gençlerbirliği, Altınordu (D), Dyorex BolusporAltay: Dyorex Boluspor (D), Altaş Denizlispor, Bay, TuzlasporAltınordu: Beyçimento Bandırmaspor, Bodrumspor (D), Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor (D)Gençlerbirliği: Bodrumspor, Erzurumspor FK (D), Sakaryaspor, Beyçimento Bandırmaspor (D)