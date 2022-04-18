Spor Toto 1. Lig'de düğüm çözülmek üzere...

Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın maçları tamamlanırken zirve mücadelesinde tablo netleşmeye başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de düğüm çözülmek üzere...
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18 Nisan 2022 00:29
Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.

Evinde Adanaspor'u 2-0 yenen MKE Ankaragücü, puanını 63'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında ise Yılport Samsunspor ile Eyüpspor 2-2 berabere kaldı.

Ligin 32. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: 0-1

Tuzlaspor-Gençlerbirliği: 4-0

İstanbulspor-Bursaspor: 3-1

Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor: 1-1

Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

Altınordu-Manisa FK: 1-0

Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

MKE Ankaragücü-Adanaspor: 2-0

Yılport Samsunspor-Eyüpspor: 2-2

 

- Puan durumu

 

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.MKE ANKARAGÜCÜ 31 19 6 6 49 25 24 63
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 30 17 6 7 50 30 20 57
3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 31 17 4 10 47 27 20 55
4.İSTANBULSPOR 30 16 6 8 50 32 18 54
5.EYÜPSPOR 31 13 12 6 48 36 12 51
6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 30 14 8 8 48 34 14 50
7.YILPORT SAMSUNSPOR 30 11 10 9 47 40 7 43
8.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 31 12 7 12 35 36 -1 43
9.ADANASPOR 31 11 8 12 35 33 2 41
10.TUZLASPOR 30 11 8 11 33 31 2 41
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 30 10 8 12 36 40 -4 38
12.GENÇLERBİRLİĞİ 30 11 5 14 34 46 -12 38
13.ALTINORDU 31 12 2 17 36 53 -17 38
14.NASADOGE MENEMENSPOR 30 8 12 10 38 48 -10 36
15.ALTAŞ DENİZLİSPOR 30 10 6 14 34 44 -10 36
16.KOCAELİSPOR 30 10 6 14 30 41 -11 36
17.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 30 9 8 13 32 38 -6 35
18.BURSASPOR 30 8 7 15 33 46 -13 31
19.BALIKESİRSPOR 30 3 3 24 23 58 -35 12
33. hafta

Ligde 33. haftanın maç programı şöyle:

19 Nisan Salı:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Altaş Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

18.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bitci Timsah Park)

20 Nisan Çarşamba:

13.30 Manisa Futbol Kulübü-Balıkesirspor (Mümin Özkasap)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Altınordu (Eryaman)

18.00 Nasadoge Menemenspor-Kocaelispor (Menemen İlçe)

21 Nisan Perşembe:

17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

20.30 Eyüpspor-Beypiliç Boluspor (Eyüp)

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