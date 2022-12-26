Spor Toto 1. Lig'de devrenin lideri Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı tamamlandı. Eyüpspor, 38 puanla devreyi lider tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Spor Toto 1. Lig'de devrenin lideri Eyüpspor
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26 Aralık 2022 23:46
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Bodrumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi. Günün diğer maçında ise Altınordu ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.

Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde 38 puanla ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Sonuçlar

Ligde 19. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor-Altay: 4-2

Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-0

Pendikspor-Manisa FK: 0-0

Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: 2-1

Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor: 2-5

Yılport Samsunspor-Adanaspor: 2-1

Altınordu-Çaykur Rizespor: 0-0

Göztepe-Bodrumspor: 0-1

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 18 11 5 2 25 11 14 38
2.YILPORT SAMSUNSPOR 18 8 8 2 28 15 13 32
3.BODRUMSPOR 18 9 5 4 28 17 11 32
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 18 9 5 4 29 21 8 32
5.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 18 8 7 3 27 23 4 31
6.PENDİKSPOR 18 8 6 4 24 12 12 30
7.ÇAYKUR RİZESPOR 18 7 9 2 23 13 10 30
8.DYOREX BOLUSPOR 18 8 6 4 20 16 4 30
9.MANİSA FK 18 7 7 4 23 21 2 28
10.SAKARYASPOR 18 8 1 9 28 29 -1 25
11.GÖZTEPE 18 7 3 8 17 18 -1 24
12.ALTAY 18 5 6 7 20 23 -3 21
13.ERZURUMSPOR 18 5 5 8 20 28 -8 20
14.TUZLASPOR 18 5 4 9 21 25 -4 19
15.ADANASPOR 18 4 6 8 27 30 -3 18
16.YENİ MALATYASPOR 18 3 6 9 16 28 -12 15
17.ALTAŞ DENİZLİSPOR 18 4 3 11 18 34 -16 15
18.ALTINORDU 18 3 4 11 15 31 -16 13
19.GENÇLERBİRLİĞİ 18 1 4 13 18 38 -20 7
Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısı 15 Ocak 2023'te başlayacak.



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