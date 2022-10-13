Spor Toto 1. Lig'in 9. haftası oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde haftanın açılış maçında Boluspor ile Altaş Denizlispor saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle:
14 EKİM CUMA
20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor (Bolu Atatürk)
15 EKİM CUMARTESİ
13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)
16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16 EKİM PAZAR
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle:
14 EKİM CUMA
20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor (Bolu Atatürk)
15 EKİM CUMARTESİ
13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)
16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16 EKİM PAZAR
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
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