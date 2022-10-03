Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta sona erdi, zirve el değiştirdi

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftası, oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Haftanın son maçında Erzurumspor FK, sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.
Ligde 7. hafta maçlarının ardından 14 puana ulaşan Ankara Keçiörengücü averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip Eyüpspor ise ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Pendikspor-Göztepe: 3-0
Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: 3-1
Altay-Eyüpspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Bodrumspor: 2-0
Manisa FK-Adanaspor: 3-2
Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 0-0
Boluspor-Tuzlaspor: 0-0
Altınordu-Ankara Ankara Keçiörengücü: 1-4
Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor: 1-0
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
8. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
7 Ekim Cuma:
20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)
8 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)
19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
9 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)
19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)
Haftanın son maçında Erzurumspor FK, sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.
Ligde 7. hafta maçlarının ardından 14 puana ulaşan Ankara Keçiörengücü averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip Eyüpspor ise ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Pendikspor-Göztepe: 3-0
Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: 3-1
Altay-Eyüpspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Bodrumspor: 2-0
Manisa FK-Adanaspor: 3-2
Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 0-0
Boluspor-Tuzlaspor: 0-0
Altınordu-Ankara Ankara Keçiörengücü: 1-4
Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor: 1-0
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|7
|4
|2
|1
|16
|11
|5
|14
|2.EYÜPSPOR
|7
|4
|2
|1
|10
|7
|3
|14
|3.SAKARYASPOR
|7
|4
|0
|3
|12
|8
|4
|12
|4.PENDİKSPOR
|7
|3
|3
|1
|8
|4
|4
|12
|5.BODRUMSPOR
|7
|3
|2
|2
|13
|10
|3
|11
|6.MANİSA FK
|6
|3
|2
|1
|10
|8
|2
|11
|7.BOLUSPOR
|6
|3
|2
|1
|5
|3
|2
|11
|8.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|6
|3
|2
|1
|8
|7
|1
|11
|9.YILPORT SAMSUNSPOR
|7
|2
|4
|1
|9
|7
|2
|10
|10.ÇAYKUR RİZESPOR
|6
|2
|3
|1
|8
|4
|4
|9
|11.TUZLASPOR
|7
|2
|3
|2
|8
|8
|0
|9
|12.GÖZTEPE
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
|13.ADANASPOR
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|1
|3
|2
|9
|10
|-1
|6
|15.ERZURUMSPOR FK
|6
|1
|3
|2
|7
|10
|-3
|6
|16.ALTAY
|7
|1
|3
|3
|4
|7
|-3
|6
|17.ALTINORDU
|6
|0
|3
|3
|6
|12
|-6
|3
|18.YENİ MALATYASPOR
|7
|0
|3
|4
|7
|16
|-9
|3
|19.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|7
|0
|2
|5
|5
|10
|-5
|2
Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
7 Ekim Cuma:
20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)
8 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)
19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
9 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)
19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)
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