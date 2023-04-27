Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında saat 20.00'de Gençlerbirliği, Bodrumspor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde müsabaka programı şöyle:
Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)
29 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
30 Nisan Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
Not: Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Göztepe, haftayı hükmen galip tamamlayacak. Ligden çekilen diğer takım olan Yeni Malatyaspor ise normal şartlarda haftayı bay geçecekti.
Haftanın açılış maçında saat 20.00'de Gençlerbirliği, Bodrumspor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde müsabaka programı şöyle:
Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)
29 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
30 Nisan Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
Not: Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Göztepe, haftayı hükmen galip tamamlayacak. Ligden çekilen diğer takım olan Yeni Malatyaspor ise normal şartlarda haftayı bay geçecekti.
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