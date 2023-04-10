Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri!

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 32. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Salı:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe: Çağdaş Altay
16.00 Bodrumspor-Pendikspor: Burak Pakkan
20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu
12 Nisan Çarşamba:
16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor: Ömer Faruk Turtay
20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek
13 Nisan Perşembe:
16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Altay-Altınordu: Kutluhan Bilgiç
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 32. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Salı:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe: Çağdaş Altay
16.00 Bodrumspor-Pendikspor: Burak Pakkan
20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu
12 Nisan Çarşamba:
16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor: Ömer Faruk Turtay
20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek
13 Nisan Perşembe:
16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Altay-Altınordu: Kutluhan Bilgiç
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