Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri!

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri!
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10 Nisan 2023 13:07
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 32. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Salı:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe: Çağdaş Altay

16.00 Bodrumspor-Pendikspor: Burak Pakkan

20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu

12 Nisan Çarşamba:

16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor: Ömer Faruk Turtay

20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek

13 Nisan Perşembe:

16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Altay-Altınordu: Kutluhan Bilgiç

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