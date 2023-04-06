Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta, cuma günü yapılacak Tuzlaspor-Altaş Denizlispor, Dyorex Boluspor-Bodrumspor ve Göztepe-Yılport Samsunspor maçlarıyla start alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 31. haftasındaki maçların programı şöyle:
Cuma:
16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Sancaktepe 15 Temmuz)
20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor (Bolu Atatürk)
20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)
8 Nisan Cumartesi:
16.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
20.30 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
9 Nisan Pazar:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Eyüp)
Not: Ankara Keçiörengücü haftayı bay geçecek. Adanaspor ile karşılaşması gereken Pendikspor ile Yeni Malatyaspor'u konuk etmesi gereken Gençlerbirliği, 31. haftada hükmen galip ilan edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 31. haftasındaki maçların programı şöyle:
Cuma:
16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Sancaktepe 15 Temmuz)
20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor (Bolu Atatürk)
20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)
8 Nisan Cumartesi:
16.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
20.30 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
9 Nisan Pazar:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Eyüp)
Not: Ankara Keçiörengücü haftayı bay geçecek. Adanaspor ile karşılaşması gereken Pendikspor ile Yeni Malatyaspor'u konuk etmesi gereken Gençlerbirliği, 31. haftada hükmen galip ilan edilecek.
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