Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar
26 Ağustos Cuma:
21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor: Kutluhan Bilgiç
27 Ağustos Cumartesi:
17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor: Caner Ak
19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Boluspor-Altınordu Furkan Aksuoğlu
28 Ağustos Pazar:
17.00 Bodrumspor-Adanaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: Turgut Doman
19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor: Reşat Onur Coşkunses
21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü: Eren Özyemişcioğlu
29 Ağustos Pazartesi:
21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar
26 Ağustos Cuma:
21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor: Kutluhan Bilgiç
27 Ağustos Cumartesi:
17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor: Caner Ak
19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Boluspor-Altınordu Furkan Aksuoğlu
28 Ağustos Pazar:
17.00 Bodrumspor-Adanaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: Turgut Doman
19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor: Reşat Onur Coşkunses
21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü: Eren Özyemişcioğlu
29 Ağustos Pazartesi:
21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ