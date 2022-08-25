Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı
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25 Ağustos 2022 15:34
Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar

26 Ağustos Cuma:

21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor: Kutluhan Bilgiç

27 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor: Caner Ak

19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Boluspor-Altınordu Furkan Aksuoğlu

28 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Adanaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: Turgut Doman

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor: Reşat Onur Coşkunses

21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü: Eren Özyemişcioğlu

29 Ağustos Pazartesi:

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu

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