Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftanın açılış maçında Cuma günü İstanbulspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor
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10 Mart 2022 11:11
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Cuma günü saat 17.00'de Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Mart Cuma:

17.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

12 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

13 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Mümin Özkasap)

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

14 Mart Pazartesi:

17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

20.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bitci Timsah Park)

 

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