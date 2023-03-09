Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta hakemleri belli oldu
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09 Mart 2023 20:34
Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

11 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Göztepe-Pendikspor: Oğuzhan Aksu

12 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: İlker Yasin Avcı

19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK: Murat Erdoğan

13 Mart Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Altay: Sarper Barış Saka

20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç

 

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