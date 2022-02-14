Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi salı oynanacak iki maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25. haftanın programı şöyle:
Salı:
17.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)
20.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bitci Timsah Park)
16 Şubat Çarşamba:
14.30 Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)
17.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)
20.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
17 Şubat Perşembe:
14.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
14.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25. haftanın programı şöyle:
Salı:
17.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)
20.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bitci Timsah Park)
16 Şubat Çarşamba:
14.30 Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)
17.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)
20.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
17 Şubat Perşembe:
14.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
14.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor