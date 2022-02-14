Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2022 12:21
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi salı oynanacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25. haftanın programı şöyle:

Salı:

17.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)

20.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bitci Timsah Park)

16 Şubat Çarşamba:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)

17.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

20.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

17 Şubat Perşembe:

14.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

14.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.