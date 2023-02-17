Spor Toto 1. Lig'de 24 ile 30. haftalar arası program açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto 1. Lig'de 24'üncü ile 30'uncu haftalar arası oynanacak maçların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka programı şöyle:
24. hafta
3 Mart Cuma:
20.00 Göztepe-Dyorex Boluspor (Gürsel Aksel)
20.00 Pendikspor-Altınordu (Pendik)
4 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor (Aktepe)
19.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Altay (Bodrum İlçe)
19.00 Altaş Denizlispor-Sakaryaspor (Denizli Atatürk)
25. hafta
7 Mart Salı:
17.00 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)
20.00 Altınordu-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
8 Mart Çarşamba:
14.30 Manisa FK-Bodrumspor (Mümin Özkasap)
14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)
9 Mart Perşembe:
14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)
26. hafta
11 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Göztepe-Pendikspor (Gürsel Aksel)
12 Mart Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)
19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK (Denizli Atatürk)
13 Mart Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)
20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
27. hafta
17 Mart Cuma:
20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)
19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)
19 Mart Pazar:
13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)
16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)
20 Mart Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
28. hafta
24 Mart Cuma:
20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)
20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)
26 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)
19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)
29. hafta
28 Mart Salı:
14.30 Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
17.00 Altınordu-Altaş Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)
29 Mart Çarşamba:
14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Çaykur Rizespor-Manisa FK (Çaykur Didi)
30 Mart Perşembe:
17.00 Erzurumspor FK-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)
30. hafta
1 Nisan Cumartesi:
13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
2 Nisan Pazar:
13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
19.00 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)
3 Nisan Pazartesi:
20.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.00 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka programı şöyle:
24. hafta
3 Mart Cuma:
20.00 Göztepe-Dyorex Boluspor (Gürsel Aksel)
20.00 Pendikspor-Altınordu (Pendik)
4 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor (Aktepe)
19.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Altay (Bodrum İlçe)
19.00 Altaş Denizlispor-Sakaryaspor (Denizli Atatürk)
25. hafta
7 Mart Salı:
17.00 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)
20.00 Altınordu-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
8 Mart Çarşamba:
14.30 Manisa FK-Bodrumspor (Mümin Özkasap)
14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)
9 Mart Perşembe:
14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)
26. hafta
11 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Göztepe-Pendikspor (Gürsel Aksel)
12 Mart Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)
19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK (Denizli Atatürk)
13 Mart Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)
20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
27. hafta
17 Mart Cuma:
20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)
19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)
19 Mart Pazar:
13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)
16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)
20 Mart Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
28. hafta
24 Mart Cuma:
20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)
20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)
26 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)
19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)
29. hafta
28 Mart Salı:
14.30 Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
17.00 Altınordu-Altaş Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)
29 Mart Çarşamba:
14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Çaykur Rizespor-Manisa FK (Çaykur Didi)
30 Mart Perşembe:
17.00 Erzurumspor FK-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)
30. hafta
1 Nisan Cumartesi:
13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
2 Nisan Pazar:
13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
19.00 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)
3 Nisan Pazartesi:
20.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.00 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)
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