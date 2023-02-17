Spor Toto 1. Lig'de 24 ile 30. haftalar arası program açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto 1. Lig'de 24'üncü ile 30'uncu haftalar arası oynanacak maçların programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka programı şöyle:



24. hafta



3 Mart Cuma:



20.00 Göztepe-Dyorex Boluspor (Gürsel Aksel)



20.00 Pendikspor-Altınordu (Pendik)



4 Mart Cumartesi:



13.30 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)



13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor (Aktepe)



19.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



5 Mart Pazar:



13.30 Bodrumspor-Altay (Bodrum İlçe)



19.00 Altaş Denizlispor-Sakaryaspor (Denizli Atatürk)



25. hafta



7 Mart Salı:



17.00 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)



20.00 Altınordu-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)



8 Mart Çarşamba:



14.30 Manisa FK-Bodrumspor (Mümin Özkasap)



14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)



20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)



9 Mart Perşembe:



14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)



20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)



26. hafta



11 Mart Cumartesi:



13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor (Sancaktepe 15 Temmuz)



19.00 Göztepe-Pendikspor (Gürsel Aksel)



12 Mart Pazar:



13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)



13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)



19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK (Denizli Atatürk)



13 Mart Pazartesi:



20.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)



20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



27. hafta



17 Mart Cuma:



20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



18 Mart Cumartesi:



16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)



19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)



19 Mart Pazar:



13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)



16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)



19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)



20 Mart Pazartesi:



20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)



28. hafta



24 Mart Cuma:



20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)



20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)



25 Mart Cumartesi:



13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)



13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)



16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)



26 Mart Pazar:



13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)



19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)



29. hafta



28 Mart Salı:



14.30 Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)



17.00 Altınordu-Altaş Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



17.00 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)



29 Mart Çarşamba:



14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül)



17.00 Çaykur Rizespor-Manisa FK (Çaykur Didi)



30 Mart Perşembe:



17.00 Erzurumspor FK-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)



20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)



30. hafta



1 Nisan Cumartesi:



13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)



19.00 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



2 Nisan Pazar:



13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)



13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)



19.00 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)



3 Nisan Pazartesi:



20.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)



20.00 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)





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