Spor Toto 1. Lig'de 24 ile 30. haftalar arası program açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 24'üncü ile 30'uncu haftalar arası oynanacak maçların programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de 24 ile 30. haftalar arası program açıklandı
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17 Şubat 2023 19:32
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto 1. Lig'de 24'üncü ile 30'uncu haftalar arası oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka programı şöyle:

24. hafta

3 Mart Cuma:

20.00 Göztepe-Dyorex Boluspor (Gürsel Aksel)

20.00 Pendikspor-Altınordu (Pendik)

4 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor (Aktepe)

19.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Altay (Bodrum İlçe)

19.00 Altaş Denizlispor-Sakaryaspor (Denizli Atatürk)

25. hafta

7 Mart Salı:

17.00 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)

20.00 Altınordu-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

8 Mart Çarşamba:

14.30 Manisa FK-Bodrumspor (Mümin Özkasap)

14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)

9 Mart Perşembe:

14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)

26. hafta

11 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.00 Göztepe-Pendikspor (Gürsel Aksel)

12 Mart Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)

19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK (Denizli Atatürk)

13 Mart Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)

20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

27. hafta

17 Mart Cuma:

20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)

19 Mart Pazar:

13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)

16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)

20 Mart Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

28. hafta

24 Mart Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)

20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

26 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)

29. hafta

28 Mart Salı:

14.30 Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

17.00 Altınordu-Altaş Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)

29 Mart Çarşamba:

14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Çaykur Rizespor-Manisa FK (Çaykur Didi)

30 Mart Perşembe:

17.00 Erzurumspor FK-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

30. hafta

1 Nisan Cumartesi:

13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

2 Nisan Pazar:

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

19.00 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)

3 Nisan Pazartesi:

20.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)

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