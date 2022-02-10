Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası 11 Şubat Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Şubat Cuma:
16.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Şubat Cumartesi:
13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)
13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor (Balıkesir Atatürk)
13 Şubat Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Manisa FK-Nasadoge Menemenspor (Mümin Özkasap)
19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Şubat Cuma:
16.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Şubat Cumartesi:
13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)
13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor (Balıkesir Atatürk)
13 Şubat Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Manisa FK-Nasadoge Menemenspor (Mümin Özkasap)
19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)