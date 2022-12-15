X

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftası Çaykur Rizespor-Göztepe maçı ile başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta heyecanı başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2022 15:10
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftası, 16 Aralık Cuma yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılışında Çaykur Rizespor, saat 20.00'de başlayacak maçta İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 18. haftanın programı şöyle:

16 Aralık Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)

19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)

18 Aralık Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19 Aralık Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ