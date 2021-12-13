Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta Salı günü oynanacak 3 maçla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta heyecanı
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13 Aralık 2021 12:09
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası Salı günü oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

14 Aralık Salı:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Aralık Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor (Menemen İlçe)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

16 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)


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