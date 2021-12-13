Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta heyecanı

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası Salı günü oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:
14 Aralık Salı:
13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Aralık Çarşamba:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor (Menemen İlçe)
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)
16 Aralık Perşembe:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:
14 Aralık Salı:
13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Aralık Çarşamba:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor (Menemen İlçe)
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)
16 Aralık Perşembe:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)