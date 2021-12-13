Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta hakemleri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2021 14:46
Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

14 Aralık Salı:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: Volkan Bayarslan

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Onur Özütoprak

19.00 Altınordu-Kocaelispor: Furkan Aksuoğlu

15 Aralık Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor: Ömer Faruk Turtay

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: Sarper Barış Saka

19.00 Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Kutluhan Bilgiç

16 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor: Alper Akarsu

19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Emre Kargın


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.