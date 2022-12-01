X

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın açılış mücadelesinde Eyüpspor ile Tuzlaspor karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2022 15:22
Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta mücadelesi, 2 Aralık Cuma günü oynanacak Eyüpspor-Tuzlaspor müsabakasıyla start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçı Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 16. haftanın programı şöyle:

2 Aralık Cuma:

20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

3 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Altay-Dyorex Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

5 Aralık Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (Çaykur Didi)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ