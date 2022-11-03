Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta heyecanı!

Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın açılış maçında cuma günü Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor, rakibini yarın akşam Çaykur Didi Stadı'nda konuk edecek.
Ligde haftanın programı şöyle:
Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)
5 Kasım Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor (Bodrum İlçe)
13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)
19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
6 Kasım Pazar:
13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor, rakibini yarın akşam Çaykur Didi Stadı'nda konuk edecek.
Ligde haftanın programı şöyle:
Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)
5 Kasım Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor (Bodrum İlçe)
13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)
19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
6 Kasım Pazar:
13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)