Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'ndan 2 madalyayla döndü

Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 2 madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'ndan 2 madalyayla döndü
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18 Ekim 2022 16:49
Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda 8 sporcuyla yer alan milli takım, birer altın ve gümüş madalyayla yurda döndü.

Küçük erkekler C kategorisinde Sefa Yaman altın, Bilal Eltutan ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan toplam 126 sporcu katıldı.

 

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