Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'ndan 2 madalyayla döndü

Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda 8 sporcuyla yer alan milli takım, birer altın ve gümüş madalyayla yurda döndü.
Küçük erkekler C kategorisinde Sefa Yaman altın, Bilal Eltutan ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan toplam 126 sporcu katıldı.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda 8 sporcuyla yer alan milli takım, birer altın ve gümüş madalyayla yurda döndü.
Küçük erkekler C kategorisinde Sefa Yaman altın, Bilal Eltutan ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan toplam 126 sporcu katıldı.
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