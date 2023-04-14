Spor tarihinin en pahalı anlaşması imzalanıyor!

Amerikan futbol takımı Washington Commanders, 6 milyar dolar (116.2 milyar TL) karşılığında Josh Harris tarafından satın alınmak üzere.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Spor tarihinin en pahalı anlaşması imzalanıyor!
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14 Nisan 2023 16:35
Spor tarihinde büyük bir dönüm noktası yaşanmak üzere.

ABD basınında yer alan haberlere göre; Amerikan futbolu takımlarından Washington Commanders'ı satın almak isteyen ABD'li iş insanı Josh Harris'in Commanders için 6 milyar dolar(116.2 milyar TL) ödeyeceği öne sürüldü.

NBA takımı Philadelphia 76ers ve NHL takımlarından New Jersey Devils'in de sahibi olan Harris, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın yüzde 18'lik hissesinin sahibi konumunda.

TARİHE GEÇECEK

Washington Commanders'ın sahibi Daniel Snyder ile görüşmelerini sürdüren Harris'in 6 milyar dolarlık anlaşmayı imzalaması halinde bu, spor tarihinin en pahalı anlaşması olacak. Bir önceki rekor yine bir Amerikan futbolu takımı olan Denver Broncos'u 4.65 milyar dolara satın alan Walton-Penner Grubu'na aitti.

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