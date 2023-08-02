Haber Tarihi: 02 Ağustos 2023 17:29 - Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 17:29

Spor Smart canlı izle şifresiz | D-Smart Spor Smart go izle | Galatasaray Zalgiris maçı Spor Smart canlı izle şifresiz

D-Smart Spor Smart go canlı izleme detayları merak ediliyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezonda taraftarıyla buluşacağı ilk maç Zalgiris mücadelesi bu akşam naklen ve sadece D-Smart'ta ekrana gelecek. Spor Smart canlı izle ekranı, D-Smart GO ile her yerde kolayca kullanılabiliyor. D-Smart GO'da sahip olduğunuz paket dahilindeki içerikleri izleyebilirsiniz. Peki, D Smart GO üyelik ücreti aylık, yıllık ne kadar? D Smart tek maç satın alma var mı? İşte detaylar…

Spor Smart canlı izle şifresiz | D-Smart Spor Smart go izle | Galatasaray Zalgiris maçı Spor Smart canlı izle şifresiz
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Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezonda taraftarıyla buluşacağı ilk maç Zalgiris mücadelesi naklen ve sadece D-Smart'ta ekrana gelecek.
Icardi, Zaha, Angelino gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak Şampiyonlar Ligi grupları için iddiasını ortaya koyan Galatasaray, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Zalgiris'i konuk ederken, 21.30'da başlayacak mücadele D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

D SMART GO CANLI İZLE ŞİFRESİZ

Öte yandan S Sport'un internet üzerinden ve mobil uygulamalardan hizmet veren 'S Sport Plus' dijital yayın platformu da sporseverlere hizmet veriyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanan tüm spor müsabakalarının canlı yayınlarını ve tekrar yayınlarını S Sport Plus platformundan izlemek de mümkün.

D SMART GO ÜYELİK ÜCRETİ AYLIK, YILLIK NE KADAR?

D-Smart GO'ya web sitesinden ve mobil uygulamalardan üye olabilirsiniz. www.dsmartgo.com.tr ana sayfasında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.D-Smart GO IOS ve Android uygulamaları ana ekranında yer alan 'Bana Özel' ekranında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

D-Smart GO'ya üye olabileceğiniz 2 farklı paket seçeneği bulunmaktadır.

Film Dizi Paketine üye olarak TV kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel film ve dizi TV kanallarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.

Mega Pakete üye olarak Film Dizi paketindeki kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel Spor TV kanallarını, birbirinden keyifli spor karşılaşmalarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.


D SMART GO PAKET ÜCRETLERİ

D Smart Go Film Dizi Paketi: 179 TL

D Smart Go Mega Paketi: 199 TL

GALATASARAY - ZALGIRIS VILNIUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü konuk edecek.

Çarşamba günü saat 21:30'da Rams Park'ta oynanacak müsabaka
D-Smart ve D-Smart GO'dan yayınlanacak.

GALATASARAY - ZALGIRIS MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray'ın evinde Zalgiris karşısında çıkması beklenen 11 şu şekilde;

Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo



İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR

Başkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarının başında Galatasaray gol ararken yediği kontraatakla geri düştü.

Hızlı gelişen Zalgiris atağında Mathias Oyewusi, Victor Nelsson'un hatasında 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 78. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-1 üstünlük kurdu.

Mücadelenin uzatmalarına önde giren Galatasaray, 90+1. dakikada Donatas Kazlauskas'ın golüne engel olamayınca maç 2-2 sona erdi.

SPOR SMART FREKANSI

Spor Smart kanalı D-Smart uydu alıcısının 77'nci kanalında, Spor Smart 2 kanalı ise D-Smart uydu alıcısının 82'nci kanalından izlenebiliyor. D-Fix modüllü üyeliği bulunanlar için Smart Spor kanallarının TÜRKSAT uydusu üzerindeki frekansı şöyle:

Frekans: 12187

Polarizasyon: V-Dikey

SR: 27500

FEC: 5/6

SPOR SMART ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Spor Smart canlı yayını D Smart spor aboneliği bulunan üyeler ve D Smart GO üyeleri tarafından paket kapsamında bulunuluyorsa izlenebilecek. D Smart abonesi olmayanlar ise üyelik işlemini internet üzerinden birkaç adımda tamamlayabilecek.

SPOR SMART İZLEMEK İÇİN D Smart GO'YA NASIL ÜYE OLUNUR?

D-Smart GO'ya web sitesinden ve mobil uygulamalardan üye olabilirsiniz.

www.dsmartgo.com.tr ana sayfasında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

D-Smart GO IOS ve Android uygulamaları ana ekranında yer alan 'Bana Özel' ekranında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

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S Sport
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