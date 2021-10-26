Spor sayesinde 35 kilo verdi tedaviyle lösemiyi de yendi

"Şu an çok mutluyum"

Çocuk felciyle bedensel engelli olan, yıllar sonra tanıştığı oturarak voleybolla değişen hayatında 35 kilo verip, yakalandığı lösemiyi de yenmenin mutluluğunu yaşıyor.Bir yaşındayken çocuk felci geçiren Atik, 8 yıl önce lösemiye yakalandığını öğrendi. Tedavisine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başlanan ve o süreçte 105 kiloya kadar çıkan Atik'in hayatı, oturarak voleybolla tanışmasıyla bambaşka hal aldı.Voleybol oynamaktan zevk alan, Karadeniz Ereğli Belediyespor'da yoğun antrenman programı içine giren Atik, milli takıma da seçildi.Düzenli sporla 70 kiloya kadar düşen, bu durum hastalığının tedavisine olumlu yansıyan Atik, Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda 9'uncu olan milli takımın başarısına katkı sunmak için ay yıldızlı formayı giydi.Organizasyondaki en iyi 5 blokçudan biri olan Atik, AA muhabirine, yaşadığı zorlu süreçten sporla değişen hayatına ve milli takım serüvenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çocuk felciyle bir yaşında karşılaştığını anlatan Atik, şöyle konuştu:Atik,'da forma giydiğini ve ardından milli takıma seçilme onurunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi.Sporun hayatına girmesiyle yaşam tarzının değiştiğini vurgulayan Atik, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu sürede 35 kilo verdim. 105'den 70 kiloya düştüm. İnanılmaz bir süreç yaşadım. 8 yıl önce yakalandığım lösemiyi de atlattım. Hayatın tadı başka bir şekle büründü. Bu sporun sayesinde oldu. Şu an çok mutluyum. LÖSEV'in Ankara'daki toplantılarına konuşmacı olarak davet alıyorum. Hastalara ve ailelerine moral veriyor, onları motive ediyorum. Onlara 'sakın hayata küsmeyin. Kendinizi spora adayın, çalışın, yürüyüşlerinizi yapıp beslenmenize dikkat edin' tavsiyelerinde bulunuyorum."Atik, tüm engellilere hayata küsmek yerine muhakkak bir spor dalına gönül vermelerini tavsiye ederek,ifadelerini kullandı.