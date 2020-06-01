Spor salonları ne zaman açılıyor? (01 Haziran Pazartesi)

Spor salonlarının ne zaman açılacağını bekleyen oldukça fazla kişi var. Bunun nedeni spor yapmak isteyen insanların fazlalığı. Beklenen açıklamada spor salonlarının 1 Haziran'da açılacağı duyuruldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 2 ayı aşkın süredir kapalı olan spor salonlarında açılış hazırlıkları başladı. 1 Haziran'da normalleşme kapsamında açılacak olan salonlarda, hijyen önlemleri üst seviyede olacak.Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 18 Mart'tan beri kapalı durumda bulunan spor salonlarında yeniden açılış hazırlıkları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak normalleşme kararları kapsamında spor salonlarının da açılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günkü açıklamalarına göre, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan bazı mekanların da 1 Haziran'dan itibaren açılıyor. Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi ve kaplıcalar, belli kurallara tabi olarak günün belli saatlerinde 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.Eğlence mekanları ve nargile cafeler ise kapsam dışı tutuldu. Bu mekanlar kapalı kalmaya devam edecek. İçişleri Bakanlığı, Cumartesi yayımladığı genelgeyle 1 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçmesi öngörülen restoran, cafe, pastane gibi işletmelerin saat 22.00'ye kadar açık olacağını belirtti. Genelgede lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, SPA, sauna, kaplıca, hamam ve yüzme havuzu gibi mekanların "belirlenen kurallar dahilinde" saat 22.00'ye kadar hizmet verecekleri belirtildi.Spor merkezleri ve tesisleri de saat 00.00'a kadar açık kalabilecek. Genelgede, park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere de belirlenen kuralların yanı sıra "mesafe şartlarına uyularak" 1 Haziran'da başlanacağı vurgulandı. Erdoğan ayrıca, "Plajlar, milli parklar, bahçeler 1 Haziran'da faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran'da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran, hipodromlar 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır" dedi.Kreş, gündüz bakım evleri, sürücü kursları, kütüphaneler, gençlik merkezleri de Haziran ayı içerisinde açılacak diğer mekanlar arasında yer alıyor. Deniz turizmi ve taşımacılığına yönelik sınırlamalar da yine belli kurallar çerçevesinde kaldırılacak.