Spor organizasyonları yeniden başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem felaketi sebebiyle ertelenen spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor organizasyonları yeniden başlıyor
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24 Şubat 2023 20:49
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlıyor. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne ihtiyacımız var. #HepBirlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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