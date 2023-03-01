Spor fotoğrafçısı Onur Çam bisikletiyle geçirdiği kazada öldü

Spor organizasyonlarında fotoğrafçılık yapan Onur Çam, İzmir'de bisikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde bisikletiyle giden Onur Çam, önünde fren yapan kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Çam, bu sabah yaşamını yitirdi.



Gözaltına alınan kamyon sürüsü İ.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Amatör sporları desteklemek adına 2012'den bu yana spor fotoğrafçılığı yapan 55 yaşındaki Onur Çam, birçok spor organizasyonunda federasyonlar için görev almıştı.





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