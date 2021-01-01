Spor dünyasının yorulmayan yıldızları!

Spor dünyasında kariyerlerinin 30'lu yaşlarını geride bırakan birçok yıldız isim, istikrarlı performanslarını devam ettirerek taraftarın beğenisini kazanmaya devam ediyor.



Bazı yıldız sporcular, teknolojiyle gelişen idman teknikleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, yüksek disiplin standartları ve yoğun çalışma programlarını aksatmadan uygulayarak ilerleyen yaşlarına rağmen form seviyelerini zirvede tutmaya devam ediyor.



Teniste Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Serena Williams, basketbolda LeBron James, futbolda Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Gianluigi Buffon, Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Thiago Silva gibi yıldız isimler, gösterdikleri üstün performansla takdir topluyor.



Tenisin "Altın Üçlüsü" uzun yıllardır zirveden inmiyor



Bireysel sporların en zorları arasında yer alan teniste, tek erkeklerde 3 efsane sporcu, uzun yıllardır çıktıkları her turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor.



Dünya sıralamasında zirvede yer alan 33 yaşındaki Sırp tenisçi Novak Djokovic, kariyerlerinde 20'şer grand slam şampiyonluğu yaşayarak bu alanda tek erkeklerde rekora ortak olan 34 yaşındaki İspanyol Rafael Nadal ve 39 yaşındaki İsviçreli Roger Federer arasındaki uzun yıllardır devam eden rekabet, tenisseverlere büyük bir oyun zevki yaşatıyor.



Avusturyalı Dominic Thiem, Rus Daniil Medvedev ile Andrey Rublev, Yunan Stefanos Tsitsipas ve Alman Alexander Zverev gibi sonraki nesil tenisçiler, kortta yeteneklerini birçok kez göstermesine rağmen rekabet konusunda "Altın Üçlü"nün oldukça gerisinde kaldı.



Teniste son 4 yıl içinde oynanan neredeyse tüm grand-slam turnuvalarında ileri yaşlarına rağmen Djokovic, Nadal ve Federer adlarını zirveye yazdırırken, sadece Thiem bir istisna yaşadı.



Avusturyalı tenisçi, Nadal'ın sağlık, Federer'in sakatlık gerekçeleriyle katılamadığı, Djokovic'ın ise hakemin üzerine top attığı gerekçesiyle 4. turda diskalifiye edildiği geçen yıl düzenlenen ABD Açık'ta fırsatı iyi değerlendirerek kupaya uzandı.



Serena Williams 39 yaşında hala favori



Tek kadınlarda ise 39 yaşındaki ABD'li Serena Williams, katıldığı turnuvalarda favori isimler arasında yer almaya devam ediyor.



Elde ettiği 23 grand slam şampiyonluğuyla açık döneminde bu alanda zirvede yer alan eski dünya 1 numarası Williams, bu başarıyı bir kez daha tekrarlayarak tüm zamanların en çok grand slam kazanan sporcuları sıralamasında zirvenin sahibi eski tenisçi Margaret Court'un rekorunu egale etmek istiyor.



LeBron, Lakers'ı sürüklüyor



Dünyanın en iyi basketbolcularının mücadele ettiği Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ise LeBron James, ilerleyen yaşına rağmen yüksek form grafiğinden hiç bir şey kaybetmedi.



Kariyerinde 4 şampiyonluk yaşayan, 4 kez en değerli oyuncu ve 16 kez all-star seçilen James, geçen sezon zirveye ulaşan Lakers'ta 25,3 sayı, 10,2 asist, 7,8 ribaunt ve 1,2 top çalma ortalamasıyla başarının en önemli parçası oldu.



Bu sezon da yüksek form grafiğini sürdürmeye devam eden 36 yaşındaki basketbolcu, Lakers'ta 25 sayı, 7.7 ribaunt ve 7.5 asist ortalamasıyla takımının üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşması için çaba sarf ediyor.



Serie A'da Ronaldo ve Ibrahimovic takımlarını sırtlıyor



Kariyerleri boyunca istikrarlı performansıyla futbolseverlerin büyük beğenisini kazanan bazı yıldız futbolcular, 30'lu yaşlarından sonra da üstün yeteneklerini sahada sergilemeye devam ediyor.



Futbol kariyerini İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta sürdüren 5 Şubat'ta 36 yaşına basacak Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, önceki sezonlarda olduğu gibi takımının gol yollarında bu sezon en etkili oyuncusu konumunda.



Ligde 15 golle krallık yarışını önde götüren Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 4, İtalya Süper Kupa'da ise 1 kez ağları sarsarak bu sezon toplam 20 gole imzasını attı.



İsveçli yıldız santrafor Zlatan İbrahimovic, 39 yaşının verdiği tecrübeyle uzun yıllardır şampiyonluk hayalleri yaşayan İtalya temsilcisi Milan'ın, 20 haftası sona eren ligde liderlik koltuğunda oturmasında önemli rol üstlendi.



Son olarak 2011'de şampiyonluğa ulaşan Milan'da İbrahimovic, bu sezon sakatlık sorunları da yaşamasına rağmen forma giydiği 10 lig maçında 12 kez ağları sarstı.



Lewandowski 30 yaşından sonra performansını yükseltti



Kariyeri boyunca dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilmesine rağmen son yıllarda vites yükselten 32 yaşındaki Robert Lewandowski, geçen sozondan bu yana önemli başarılara imza attı.



Bayern Münih'te geçen sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayarak iki kulvarda da kupaya ulaşan Polonyalı santrfor, UEFA ve FIFA tarafından en iyi oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.



Yüksek performansını bu sezona da yansıtan Lewandowski, ligde 18 maçta 24, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez ağları sarsarak formunun zirvesinde yer almaya devam ediyor.



Savunma ve kalede tecrübeler isimler öne çıkıyor



Avrupa'nın en iyi kalecileri arasında, 30'lu yaşlarını deviren ikisi isim öne çıkıyor. Bayern Münih'te 2011 yılından bu yana forma giyen 34 yaşındaki Manuel Neuer, birçok futbol otoritesi tarafından hala dünyanın en iyi kalecisi olarak görülüyor.



İtalya'da Juventus forma giyen Gianluigi Buffon ise profesyonelliğin en iyi örneklerinden bir olarak öne çıkıyor. 43 yaşında olmasına rağmen profesyonel kariyerini sürdüren ve İtalya Milli Takımı'nda 176 karşılaşmada görev alan Buffon, siyah-beyazlı ekipte ise bu sezon 7 maçta oynadı.



Tecrübeli yıldız savunma oyuncuları arasında ise Real Madrid'in kaptanı İspanyol stoper Sergio Ramos, hala dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor.



Kulübüyle bu yaz sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Avrupa'nın önemli birçok kulübünden teklif alan 34 yaşındaki Ramos, kritik maçlarda attığı gollerle hücum yönü en yüksek savunmacılar arasında bukunuyor. 178 karşılaşmada forma giydiği İspanya Milli Takımı'nda 23, Real Madrid'de 100, eski takımı Sevilla'da 3 kez ağları sarsan Sergio Ramos, kariyeri boyunca toplam 126 gole imza attı.



Avrupa'nın önde gelen takımlarında uzun yıllardır forma giyen Brezilyalı 36 yaşındaki stoper Thiago Silva da bu sezon Chelsea formasıyla 20 maça çıkarak kariyerine istikrarlı bir şekilde devam ediyor.



Barcelonalı Lionel Messi (33), Atletico Madridli Luis Suarez (34) ve Real Madarli Luka Modric (35) de 30'lu yaşlarını geçmelerine rağmen formunu kaybetmeyen oyuncular arasında öne çıkıyor.



