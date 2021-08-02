Türkiye'de devam eden orman yangınları binlerce ağacı yakıp geçerken, alevlerle mücadele devam ediyor.İtfaiye ekipleri, görevliler, vatandaşlar saatlerce yangınlara müdahale etmeye çalışırken, alevler yerleşim yerlerine kadar geldi.Birçok yerde devam eden yangınlar, çok sayıda vatandaşının evinin yanmasına neden olurken, sayısız hayvan da alevlerin içinde kalarak hayatlarını kaybetti.Ülkemizdeki yangınların devam etmesinin ardından Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Umut Nayir, dünya ülkelerine yardım çağrısında bulunurken; şu ifadeleri kullandı;"Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin. Sadece 1 dünyamız var."Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Taylan Antalyalı paylaşımında "Türkiye'deki orman yangınları bizleri derinden üzdü ve harap etti. Yardıma ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın ikinci kaptanı Arda Turan, Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından destek isteyen isimlerden oldu.Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Türkiye'deki yangınlarla ilgili olarak sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Comolli paylaşımında "Türkiye kalbime yakın ve çok güzel bir ülke. Lütfen yardım edin." ifadelerini kullandı.Galatasaray'da forma giyen Radamel Falcao, Türkiye'deki yangınlarla ilgili olarak paylaşım yapan isimlerden oldu. Daha sonra Christian Luyindama da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen Alex de Souza, sosyal medya hesabından Türkiye için yardım çağrısında bulundu.Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu paylaşımında "Bu zor zamanda, hep birlikte bu büyük ülkeyle beraberiz." ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta forma giymiş bir başka isim Pepe de 'Türkiye için dua edin" şeklinde paylaşım yaptı.Lille ile Fransa Süper Kupası'nı kaldıran Burak Yılmaz, kupa töreninin ardından sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili olarak paylaşımda bulundu.Türkiye'de Galatasaray forması giyen Fernando Reges fe Felipe Melo da, sosyal medya hesaplarından "Dualar Türkiye için" şeklinde paylaşım yaptı.Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Türkiye'deki yangınlara destek çağrısında bulundu.Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş, Türkiye'deki yangınlarla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan isimlerden oldu.Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Nuri Şahin de sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Ayrıca Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier de Türkiye'de devam eden yangınlarla ilgili olarak paylaşımda bulundu. Rosier sosyal medyadaki "HelpTurkey" paylaşımlarına destek verdi.