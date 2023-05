Spor dünyasından 1 Mayıs mesajları

Spor federasyonları ve kulüpler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Alın terlerinin her bir damlasına emeklerini sığdıran, vatan ve millet sevgisinden aldıkları güçle hayatın ağır yükünü sırtlanarak ona anlam katan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutlarız." ifadeleri kullanıldı.



Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) sosyal medya hesaplarında ise file içindeki basketbol topunu sırtında taşıyan bir sporcunun görseli kullanıldı. Görselle birlikte, "Yaşamın her alanına çalışmalarıyla değer katan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesinin yer aldığı mesaj paylaşıldı.



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da mesajında, "Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde, alın teri ve emekleriyle en büyük paya sahip bütün işçi, emekçi ve çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesine yer verdi.



- Kulüplerin paylaşımları



Galatasaray Kulübünün paylaşımında, Nef Stadı'nda çim bakımı yapan bir çalışanın fotoğrafı kullanılarak, şunlar kaydedildi:



"Tüm emekçilerin, emeğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek dileriz."



Fenerbahçe Kulübünün mesajında "Ülkemiz için değer üreten tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." denilirken, Beşiktaş Kulübünün paylaşımında da "120 yıllık şan ve şeref dolu mazimizde her daim halkın takımı olmakla övündük, emeğe ve alın terine saygılı olduk. Tüm emekçilerin ve halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız." ifadelerine yer verildi.



Trabzonspor Kulübünün paylaşımında ise "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.





