Spor camiasından Taner Savut için taziye mesajları

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un vefatının ardından TFF ve bir çok kulüp baş sağlığı mesajı yayınladı.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ili ektilerken Hatayspor, sportif direktör Taner Savut'un yaşamını yitirdiği açıkladı. Savut'un yaşamını yitirdiğinin açıklanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hatayspor ve teknik direktör Volkan Demirel başta olmak üzere bir çok kulüp, baş sağlığı mesajı yayınladı.Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Atakaş Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taner Savut'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun.Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.Hatay Spor Sportif Direktörümüz, kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut'u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun.Bir dönem formamızı giyen Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, Hatayspor'a ve futbol camiamıza baş sağlığı dileriz.Eski futbolcu ve A. Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un, deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına baş sağlığı dileriz.Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut'un deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Taner Savut'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Atakaş Hatayspor camiasına baş sağlığı dileriz.Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve Hatayspor camiasına baş sağlığı dileriz.Atakaş Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un da deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Taner Savut'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Hatayspor camiasına baş sağlığı dileriz.Eski futbolcumuz, kaptanımız ve sportif direktörümüz, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un, deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz.Atakaş Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Savut'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına baş sağlığı dileriz.Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere Hatayspor camiasına baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere Hatayspor camiasına baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.Atakaş Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Atakaş Hatayspor camiasına baş sağlığı dilerizBir dönem kulübümüzde de forma giymiş olan A. Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un deprem felaketinde vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk futbol camiasına baş sağlığı dileriz.Atakaş Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un yaşanan deprem felaketi sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere, Hatayspor ve Türk futbol camiasına baş sağlığı diliyoruz.