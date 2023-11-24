Spor camiasından, Öğretmenler Günü'nü mesajları

Spor federasyonları ve kulüpleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajda şunlar kaydedildi:



"İnsanlık tarihinin en önemli mesleklerinin başında gelen öğretmenlik bir idealin, amacın ve yüce bir hedefin sembolüdür. Sevgi dolu yüreği ve mesleğine adanmışlığı ile öğretmenlerimiz hayatımıza yön veren kişilerin başında gelmektedir. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı binbir emekle eğiten, bilgiyle donatan, şefkatle kucaklayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Sevgili öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız! 'Öğretmenler; Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' diyerek aydınlık geleceğimize ışık tutan Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."



Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde mesajına yer verilen başkan Hidayet Türkoğlu ise "Öğretmenlerimiz, büyük fedakarlıklarla yerine getirdikleri dünyanın en kutsal mesleklerinden biri sayesinde, her koşulda sevgiyle çalışarak ülkemizin geleceğini şekillendirmektedirler. Tüm öğretmenlerimize, en değerli varlığımız olan çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlama konusundaki üstün gayretleri için bu anlamlı günde bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağduyu ve sorumluluk bilinciyle sunulan eğitim, gelecek nesillerin güçlü temeller üzerinde yükselmesini sağlamaktadır. Bu anlamlı günde; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.



Türkiye Voleybol Federasyonunun mesajında da "Öğretmenlik, gücünü sevgiden ve fedakarlıktan alan dünyanın en kutsal, en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin üyeleri olan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın ihtiyaçlarına göre geleceğe hazırlamaktadırlar. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal görevi yerine getiren bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." denildi.



KULÜPLERDE KUTLADI



Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:



"Bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmen' ünvanı verilişinin 95'inci, bugünün Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının ise 42. yıl dönümü. Kutsal bir görev icra eden, geleceğimizin mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimize en derin saygılarımı sunuyorum. Ülkemizin teminatı olan gençleri büyük emeklerle geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü içtenlikle tebrik ediyor, bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla minnetle anıyorum."



Fenerbahçe Kulübünün mesajında şunlar yazıldı:



"Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan, ülkemizin ve milletimizin aydınlık yarınları için emek veren değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, çağdaş eğitimin mimarı Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."



Galatasaray Kulübünün yayımladığı mesajda ise "Öğrenmeden büyünmez, öğretenin hakkı ödenmez. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." denildi.



Trabzonspor'un sosyal medyadan paylaştığı kutlama mesajında, "Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.



Birçok federasyon, kulüp ile spor insanı da Öğretmenler Günü dolayısıyla internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla mesaj paylaştı.





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