İstanbul Çekmeköy'de düşen askeri helikopterde bulunan 4 askerin şehit olması üzerine spor camiasından başsağlığı mesajları paylaşıldı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor ve Antalyaspor kulüplerinin yanı sıra birçok kişi ve kuruluş, şehit olan askerlere rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.



Paylaşımlar şu şekilde:



GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU



"İstanbul'da askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."



TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU



"İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında kahraman askerlerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz.



GALATASARAY



"İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu dört askerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Ulusumuza başsağlığı dileriz."



FENERBAHÇE



"İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazası sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı dileriz."



BEŞİKTAŞ



"İstanbul'da mecburi iniş yapmaya çalıştığı sırada düşen askeri helikopterde bulunan 4 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sabır ve başsağlığı dileriz."



TRABZONSPOR



"İstanbul Çekmeköy'de düşen askeri helikopterde şehit olan dört kahraman vatan evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun!"



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



"İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."



ÇAYKUR RİZESPOR



"İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında kahraman askerlerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz."



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR



"İstanbul Çekmeköy Kirazlı Mahallesi'nde bir site içine UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine

sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun."



EVKUR YENİ MALATYASPOR



"İstanbul Çekmeköy'de akşam saatlerinde askeri helikopterin kaza yapması sonucu 4 askerimizin şehit olduğu bilgisini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."



ATİKER KONYASPOR



"İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında 4 askerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."



ANTALYASPOR



"İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında 4 kahraman askerimizin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı dileriz."