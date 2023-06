Spor bilimleri fakültesinden mezun engelli öğrenciler, azimleriyle örnek oluyor

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olan bedensel engelli öğrenciler, hedefleri ve azimleriyle takdir topluyor.



Milli yüzücü Özge Üstün, Kadir Berke Öz, Cemal Hazar Kahraman ve Sadettin Yaman, fakülteden mezun olan 200 öğrenci arasında kep atarak bu mutluluğu yaşayanlardan.



Tekerlekli sandalye ve koltuk değneğiyle engelleri aşarak üniversite eğitimini tamamlayan öğrenciler, yüksek lisansı da başarıyla tamamlayarak akademisyen olmak istiyor.



Çocuklarının üniversiteden mezun olduğunu gören aileler de onların bu yolda en büyük destekçisi.



Üstün: "Akademisyen olmak istiyorum"



Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünden mezun olan milli yüzücü Özge Üstün, AA muhabirine, üniversite yıllarının güzel geçtiğini ve güzel anılar biriktirdiğini söyledi.



Arkadaşlarının her zaman kendisine yardımcı olduğunu belirten Üstün, "Üniversite arkadaşlarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Bundan sonraki amacım da eğitimime devam etmek. Yüksek lisans ve doktora yaparak akademisyen olmak istiyorum." dedi.



Bedensel engelini 10 yıl önce başladığı yüzme sporuyla yendiğini dile getiren Üstün, Avrupa ve Türkiye'de katıldığı şampiyonalarda madalyalar kazandığını hatırlattı.



Engellilerin kendini hayattan soyutlamaması gerektiğine değinen Üstün, "Eğitimde, sporda, yaşamın her alanında engelliler kendini göstermeli. Ben de yaptıklarımla onlara örnek olduğumu düşünüyorum." diye konuştu.



Anne Sevim Üstün de kızını zorluklarla büyüttüğünü anlattı. Özge'nin engelini yüzmeye başlayarak aştığını anlatan Üstün, "Kızım çok mücadele etti. Bu süreçte onun destekçisi olduk. Ömrümüzün sonuna kadar onunlayız. Özge'min bundan sonra bir işe girip ayaklarının üzerinde durarak çalışmasını, kendi hayatını kazanmasını istiyorum. Ailecek çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Öz: "Oğlum okuma azmi ile hep örnek oldu"



Mezun olan öğrencilerden serebral palsi rahatsızlığı bulunan Kadir Berke Öz'ün babası İstiklal Ortaokulu Müdürü Yakup Öz, oğluyla gurur duyduğunu anlattı.



Kendisinin de beden eğitimi öğretmeni olması dolayısıyla oğlunun spora ilgisi bulunduğunu söyleyen Öz, "Oğlum okuma azmi ile hep örnek oldu. Eğitime çok önem verdi. Liseyi bitirdikten sonra, 'Baba ben spor fakültesine gitmek istiyorum ve akademisyen olmak istiyorum.' dedi. Oğluma destek oldum. Oğlum beni ve çevremi örnek aldı." şeklinde konuştu.



"Bir baba için oğlunun üniversiteden mezun olması çok önemli bir şey" diyen Öz, oğluyla gurur duyduğunu kaydetti.



Berke'nin spor yöneticiliği bölümünden mezun olduğunu dile getiren Öz, "Oğlum bölümünü dördüncü olarak bitirdi. Başarılı bir öğrenci. Berke'nin Edirne'de özel çocuklara örnek olmak gibi bir görevi var. Devletimiz özel çocuklara eğitim, öğretim ve iş anlamında çok katkı sağlıyor. Berke de diğer arkadaşlarına örnek oluyor, lokomotif oluyor. Bizler Edirne halkı olarak üniversitemizin yanındayız. Cumhurbaşkanı'mız özel çocuklarla sürekli ilgileniyor. Bu anlamda Trakya Üniversitesi hazır." değerlendirmesinde bulundu.



Antrenörlük bölümü mezunu Cemal Hazar Kahraman ise Trakya Üniversitesinin engellilere birçok olanak sağladığını anlattı. Akademisyen olmak istediğini dile getiren Kahraman, ailesi ve hocalarının her zaman kendisine destek olduğunu kaydetti.



Baba Serdar Kahraman da engellilerin hayatın içinde sosyalleşmesi gerektiğini, oğlunun da bundan hiçbir zaman vazgeçmediğini anlattı.



Engelli öğrencilerden Sadettin Yaman da okulunu başarıyla bitirmenin gururunu yaşadığını belirterek, akademisyen olmak için eğitimine devam edeceğini vurguladı.





