Spor basınına koronavirüs testi süreci başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı kararlar gerekçesiyle spor basınının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi süreci başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Spor basınına koronavirüs testi süreci başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2020 15:54
Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı kararlar gerekçesiyle spor basınının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi süreci başladı.

Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü başlayacak karşılaşmalar öncesinde ilk testler Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) gerçekleştirildi.

Hijyenik şartlar altında gerçekleştirilen testlerde, sosyal mesafeye de dikkat edildi.

Karşılaşmalardan 2 gün önce yapılma zorunluluğu bulunan testlerin geçerlilik süresi 4 günü kapsayacak.

Testlerden bir gün sonra çıkacak sonuçlara göre gazetecilerin maçlarda görev alıp alamayacağı belli olacak.

Test sonuçları, maç günü saat 11.00'e kadar maçın görevli doktoruna TSYD görevlisi tarafından ulaştırılacak.

Maç sıralamalarına göre görevli gazeteciler aşamalı olarak teste tabi tutulacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için