Spor bakanlığı el koydu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk sporunda bir ilke imza attı. Bugüne kadar yıllık bütçelerinin belirlenmesinin Nisan ve Mayıs aylarını bulmasından dolayı büyük sıkıntı yaşayan federasyonlar, Spor Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle bundan böyle bütçelerini yılın ilk ayında öğrenmiş olacaklar.Bakanlığa ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı federasyonların, yıllık bütçeleri konusunda gecikmeden dolayı yaşanan sıkıntıyla ilgili bir süredir ilgili departmanında çalışma yaptıran bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 yılı için çalışmalarını tamamlattığı ve 18 Ocak Cuma günü tüm federasyonların 2019 bütçelerinin bildirileceği öğrenildi.