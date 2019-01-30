Spor Bakanı'ndan Cedi Osman'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı, NBA'de harika bir form tutturan ve All Star hafta sonunda Yükselen Yıldızlar maçında yer alacak olan milli oyuncumuz'ı tebrik etti.Bakan Kasapoğlu yaptığı paylaşımda, "" şeklinde bir mesaj yolladı.Cedi Osman Dünya Karması'nda; OG Anunoby, Bogdan Bogdanovic, LukaDoncic, Shai Gilgeous-Alexander, Rodions Kurucs, Lauri Markkanen, Josh Okogie isimleri ile birlikte sahada olacak.Son dönemde Cleveland Cavaliers'ta takımın direksiyonuna geçen Cedi Osman, son 4 maçında sırasıyla 25, 29, 17 ve 26 sayı kaydetti.