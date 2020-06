Spor ayakkabı nasıl temizlenir? Spor ayakkabı makinede elde yıkanır mı?

Spor ayakkabı temizlemek her vatandaşın gerçekleştirdiği eylemlerden biridir. Spor ayakkabı elde veya spor ayakkabı makinede yıkanabilir ancak kurallarına uymak gerekir. Ayakkabılarınızın bağcığını dikkatlice çıkarın ve bağcıklardan ayakkabınızı arındırın. Böylece ayakkabının her yerine hakim olarak daha dikkatli bir temizlik yapabilirsiniz.Kirlenen, tozla kaplanan spor ayakkabıyı temizlemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Ayakkabının yapısına göre temizleme yöntemleri değişebilmektedir; çünkü her ayakkabının yapıldığı malzeme farklılık göstermektedir. Peki, bizler için bu kadar önemli olan spor ayakkabılarımızı nasıl temizlemeliyiz? Sizler için derlediğimiz haberimizde, birçoğumuz için oldukça önemli olan spor ayakkabı temizleme yollarına değindik. İşte spor ayakkabı temizleme yöntemleri!Bir kabın içine su ve sabun doldurarak sabunlu su yapın. Ardından kullanmadığınız bir diş fırçasını alın. Ayakkabıyı da bu süre zarfında elinize alın. Diş fırçasını sabunlu suya batırın ve yavaşça ayakkabınızı ovun. Özellikle bu ovma işlemini lekelere doğru yapın.Sabunlu su genel olarak spor ayakkabı lekelerini geçirse de bazı durumlarda yeterli olmayabiliyor. Açık renkli ya da beyaz spor ayakkabılarınızdaki zorlu lekeleri asetona batırılmış fırça ile de ovalayabilirsiniz. Uçucu madde olan aseton, lekenin giderilmesinde yararlı olacaktır.Temizleme işleminden sonra sabundan arındırmak için temiz su ile nemlendirdiğiniz renk vermeyecek bir bez kullanabilirsiniz. Spor ayakkabıların özellikle lastik kısımlarının lekeleri oldukça zor çıkar. Bu nedenle renk bırakacak bir bezi kullanmanız kalıcı lekelere neden olabilir.Spor ayakkabınızın temizleme işlemi bittiğinde kurumaya bırakın. Kurumadan önce ayakkabınızı kullanmamanızı tavsiye ediyoruz.Her spor ayakkabı çamaşır makinasında yıkamaya elverişli olmayabiliyor. Ayakkabınızın yapısına göre bu yöntemi de kullanabilirsiniz; ancak dikkatli olmanızda yarar var.Ayakkabınızı yıkamadan önce yapmanız gereken birkaç basit adım bulunmakta. İlk olarak, ayakkabı kirlenir kirlenmez kir kumaşa işlemeden önce olabildiğince hızlıca müdahale etmek işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Daha sonra makinede ayakkabı yıkama aşamasına geçmeden üzerinde bulunan kum, toprak, çamur gibi artıklardan temizleyin. Bunu elinizle yapabileceğiniz gibi kirin türüne bağlı olarak kürdan veya fırça kullanmak isteyebilirsiniz. Bu işlemi yaparken ayakkabıya zarar vermeyecek araçları kullanarak olası zararların önüne geçebilirsiniz. Yıkama öncesinde mümkün olduğu kadar temizlenmiş bir ayakkabı ile de çamaşır makinenizin içinin kirlenmesini engelleyebilirsiniz.Yıkama işlemine geçmeden önce ayakkabınızın içerisinde yer alan bilgilendirme ibareleri ile ayakkabınızın yıkamaya uygun olup olmadığını kontrol edin. Eğer yıkamaya uygunsa daha önce bahsettiğimiz yıkama öncesi işlemleri yapıp ayakkabınızı çamur, taş ve kumdan arındırın. Elde ayakkabı yıkamak zor gibi görünse de bir leğene ılık su ve bir ölçek OMO Active gibi sıvı deterjan ekleyerek bir sünger yardımıyla köpürttükten sonra ayakkabılarınızı kolayca yıkayıp ilk günkü hallerine geri getirebilirsiniz. Elde ayakkabı yıkarken bağcıkları çıkartıp ayrı olarak onları da yıkamayı unutmayın.Bu işlemi tamamladıktan sonra leğenin içindeki kirli suyu döküp yenisini doldurun ve yeniden deterjan ekleyip köpürtün. Bu sefer ise ayakkabılarınızı yıkamak yerine suyun içerisinde 20-30 dakika kadar bekletin ve durulayın. İşte bu kadar! Artık elde ayakkabı nasıl yıkanır diye düşünmeniz gerek kalmadı. Daha sonra ise ayakkabınızı kurumaya bırakın.Yıkayacağınız ayakkabıları çıkardığınız bağcıkları ve iç tabanları ile birlikte bir filenin içerisine koyun. Eğer fileniz yoksa yastık kılıfını bunun yerine kullanabilirsiniz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi eğer ayakkabı içerisinde yıkama talimatı bulunuyorsa bu talimatlara göre makinede ayakkabı yıkama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Çamaşır makinesinde ayakkabılar kaç derecede yıkanır sorusuna yanıt vermek gerekirse, eğer yıkama talimatlarında yer almıyorsa ayakkabınızın hassasiyetini de göz önünde bulundurarak çamaşır makinenizin kısa programında 30 derecede yıkamanız yerinde olacaktır. Çamaşır makinenize ayakkabınız ile birlikte birkaç parça daha kıyafet ya da havlu atmanız ayakkabınızın makineye hızlıca çarpıp hem makinenin hem de ayakkabının zarar görmesini engelleyecektir. Deterjan olarak toz deterjan ayakkabı içerisinde kalabileceğinden, toz deterjan yerine Omo Active sıvı deterjan kullanmanızı öneriyoruz.Son aşama olarak ayakkabıları giymeden önce kurutmak gerekiyor. Yanlış bir kurutma, kurutma süresini uzatabileceği gibi ayakkabınıza da zarar verebilir. O nedenle kurutmasına yıkama aşamasında olduğu gibi özen göstermek gerekiyor.Ayakkabılarınızın rengi solmaması için çok fazla güneş ışığı almayan bir yerde açık havada kurutulması önemlidir. Onun dışında kurutma makinesine atarak kurutmak da tercih edilmemesi gereken yöntemlerden biri. Ayakkabınızın tam olarak kuruması bazen bir günü bulabilir. O nedenle ayakkabınızı daha hızlı bir şekilde kurutmak istiyorsanız ayakkabınıza renkli olmayan kağıtlar (peçete, tuvalet kağıdı) koyarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ayakkabılarınız kuruduktan sonra ilk günkü gibi pırıl pırıl bir görünüme sahip olacaklar!